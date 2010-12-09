На банковском рынке Украины стал заметен рост ипотечных предложений - эксперт

На украинском рынке стал заметен рост ипотечных предложений и даже потребительских «беззалоговых» кредитов, которые в последнее время банками почти не предлагались.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 29 ноября по 3 декабря продолжилась тенденция к возобновлению кредитования. Более активно банки кредитуют на приобретение автотранспорта. На конец прошлой недели условия автокредитов сложились следующие: первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 10,5% до 16,5% годовых; 3 года – от 16,5% до 26,75% годовых; 5 лет - от 19% до 22,44% годовых. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 12,3% до 18,4% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, кредиты на приобретение недвижимости сейчас предлагаются на таких условиях: процентная ставка 18,0%-28% годовых, срок кредитования - 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.

Эксперт сообщила, что по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов. Под залог недвижимости на условиях: срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 22-26,25% годовых. Под залог депозита: на срок действия депозита, под ставку +3 -+6%годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне, + 5% -+11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте. Кредитование участников собственных зарплатных проектов предлагается на срок 1-2 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для «зарплатников» устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия. Это значительно повышает реальную стоимость кредита.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, «несмотря на увеличение количества кредитных предложений, существенного прироста кредитов физических лиц по-прежнему не наблюдается. Темпы погашения кредитов пока превышают темпы их выдачи. Вероятнее всего, рост кредитования значительно увеличится только в следующем году».