Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Цены на золото по итогам торгов в среду, 8 декабря, снизились до минимальной цены закрытия с 29 ноября на фоне укрепления доллара.

Так, февральский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам среды подешевел на 1,8% - до 1383,20 долларов за тройскую унцию.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США по итогам среды укрепился на 0,1% - до 79,98 пункта против 79,97 пункта днем ранее.

Евро по итогам торгов среды снизился до 1,3263 доллара за евро против 1,3274 доллара за евро днем ранее.

Кроме того, как передает агентство MarketWatch, в течение торговой сессии на динамику цен на золото повлияло также стремление инвесторов зафиксировать прибыль после того, как несколькими днями ранее на рынке драгоценного металла отмечался существенный рост.

С начала 2010 года золото подорожало на 27%. Драгметалл может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла с 1920 года.

Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе.