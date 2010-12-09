Кабмин создал Координационный совет по вопросам развития предпринимательства

Кабинет министров Украины своим распоряжением создал Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Соответствующее распоряжение Кабмина №2194-р от 1 декабря опубликовано сегодня в газете "Урядовый курьер».

Согласно документу, Кабмин поручил Государственному комитету Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработать и подать правительству в двухнедельный срок проект Положения о Координационном совете по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и предложения относительно определения его состава.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков, после чего начались акции протеста предпринимателей по всей Украине.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

3 декабря В.ЯНУКОВИЧ подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.