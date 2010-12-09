Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9580/7,9670 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2563/0,2567 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5785/10,5920 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3290/1,3292 долл./евро (среда, 8 декабря, – 1,3216/1,3218 долл./евро).

В среду, 8 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.