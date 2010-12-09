Объем продажи валюты на межбанке 8 декабря составил 643,3 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке во вторник, 8 декабря, составил 643,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 78 млн. долл. больше, чем за предыдущий день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, из общего объема сумма продажи долларов составила 384,8 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, вчера на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9490/7,9575 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9570/7,9645 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9570/7,9710 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5035/10,5175 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5160/10,5320 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,5335/10,5580 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2542/0,2546 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2547/0,2550 грн./рубль. К закрытию цены достигли максимума – 0,2556/0,2559 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,2050 рублей за доллар (+0,04).