Остаток средств на корсчетах банков 8 декабря увеличился на 26,6 млн. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 8 декабря 2010 года увеличился на 26,6 млн. грн. и на начало дня 9 декабря 2010 года составил 15,922 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах сократился на 8,4%, или на 1,457 млрд. грн.