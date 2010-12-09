Участники акции на Майдане требуют возбудить уголовное дело
Участники акции протеста против Налогового кодекса на Майдане Незалежности требуют возбудить уголовное дело по факту похищения их имущества на сумму более 300 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-служба Гражданского движения "Общее дело", в частности, сегодня комендант палаточного городка Олег АХТЫРСКИЙ обратился в Главное управление Министерства внутренних дел в Киеве с заявлениями от жителей палаточного городка с требованием возбудить уголовное дело по ст. 186 Уголовного кодекса Украины “по факту похищения их имущества на общую сумму более 300 тыс. грн., которое было совершено в ночь на 3 декабря сотрудниками Государственной исполнительной службы, Управления благоустройства Киевской городской государственной администрации и бойцами спецподразделения МВД "Беркут".
В сообщении также отмечается, что генеральный координатор гражданского движения "Общее дело" Александр ДАНИЛЮК обратился к парламентской оппозиции с просьбой инициировать создание Временной следственной комиссии для расследования фактов препятствования участия граждан Украины в мирных акциях протеста, которые проходили в Украине в период с 22 ноября по 6 декабря.
Как сообщалось, в ночь на 3 декабря коммунальные службы по решению суда под охраной милиции демонтировали на Майдане Незалежности палаточный городок участников акции протеста против Налогового кодекса.