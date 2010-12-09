Янукович: несправедливо, когда минимальная пенсия - 740 грн., а максимальная – 60 тыс.грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимой и несправедливой ситуацию, когда в Украине минимальная пенсия составляет 740 грн., а максимальная – 60 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

Президент отметил, что в процессе реализации начавшихся в мае текущего года реформ приходится принимать иногда болезненные решения, но другого пути нет.

«Мы должны строить эффективную страну и справедливую для людей. Когда речь идет о пенсионной реформе, то не может быть такого, чтобы у одного пенсионера пенсия… Какая максимальная пенсия?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВА.

«Минимальная – 740, а максимальная 60 тысяч. Ну не может такой быть несправедливости», - отметил глава государства.

Как он заявил, когда разница между размерами минимальной и максимальной пенсий - 100 раз, то такого нельзя допустить. «Я обращаюсь ко всем вам. Мы все с вами одинаковы, мы все с вами люди. И мы не можем так унижать бедных людей. В конце концов, мы должны, как говорят, и о Боге подумать. Нельзя такое дальше творить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что эта ситуация сложилась в связи с тем, что в предыдущие годы в Верховной Раде «протолкнули соответствующие законы». «Так или нет?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ у присутствующего на заседании бывшего председателя Верховной Рады Александра ТКАЧЕНКО.

«Во время каких-либо созывов ради политических решений было согласие в парламенте – договаривались и принимали решение», - констатировал В.ЯНУКОВИЧ. По его убеждению, такая политика ведет в никуда.