Межбанк: закрытие торгов - 7,9605/7,9680 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9670 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9600/7,9665 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9605/7,9680 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2563/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2566/0,2568 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 31 рублей за доллар (-0,2050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3290/1,3292 долл./евро, а к 15:00 упали – 1,3212/1,3214 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5785/10,5920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5210/10,5355 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5120/10,5280 грн./евро.