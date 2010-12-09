Оппозиция требует от власти провести общественное обсуждение проекта пенсионной реформы с тем, чтобы ее нормы не ухудшали уровень социального обеспечения граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

Кроме того, оппозиционное правительство решило обратиться ко всем фракциям Верховной Рады с просьбой поддержать законодательные инициативы о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан и о недопустимости нарушения прав и ограничения социальных гарантий граждан при заключении международных договоров.

Как отметил заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина», глава оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ, власть ожидает, что в результате проведения пенсионной реформы удастся сэкономить 5.6 млрд. грн.

В то же время, по его убеждению, эти средства можно было бы найти за счет других источников, нежели ухудшение социального положения населения.

В частности, по словам С.СОБОЛЕВА, необходимо пересмотреть перечень компаний, подпадающих под действие закона об иностранных инвестициях, завозящих на территорию Украины подакцизные товары без уплаты акцизов и всех остальных налогов.

Кроме того, добавил он, можно было бы найти средства за счет пересмотра перечня зон приоритетного развития и зон свободной торговли, через которые также завозятся товары, но не платятся налоги.

«А не лучше ли прекратить деятельность таких компаний, которые сегодня приближены к нынешней власти и не платят акцизы, налоги?», - спросил С.СОБОЛЕВ.