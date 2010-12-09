НБУ 8 декабря купил в свой портфель ОВГЗ на сумму 220 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) 8 декабря купил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 220 млн. грн., увеличив таким образом свой портфель по состоянию на 9 декабря т.г. до 64,884 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Вчера НБУ сообщил, что в ноябре ОВГЗ не покупал, а осуществил их продажу на 650 млн. грн.

В декабре регулятор уже третий раз выкупает с рынка внутренние бумаги украинского правительства, увеличив их объем в своем портфеле с начала месяца на 2%, или на 1,295 млрд. грн.

Как сообщалось, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в ноябре поступило 601,1 млн. грн. (с начала года - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Также в ноябре Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины” на общую сумму 7,4 млрд. грн.

Всего с начала 2010 года было осуществлено размещение ОВГЗ (с учетом бумаг на увеличение уставного капитала “Нафтогаза Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 68 млрд. 654 млн. грн.