Симоненко заявляет, что фракция КПУ не будет голосовать за предложенную пенсионную реформу
Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет, что фракция не будет голосовать за пенсионную реформу, подготовленную правительством.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что “правительственный проект пенсионной реформы разработан не в интересах человека труда, не с целью повышения уровня жизни наших пенсионеров, а исключительно для получения очередного транша кредита МВФ и в соответствии с требованиями МВФ».
«За такую пенсионную реформу мы голосовать не будем”, - заявил он.
По словам П.СИМОНЕНКО, КПУ считаем недопустимым, чтобы был «поднят пенсионный возраст и увеличен на пять лет необходимый для получения пенсий трудовой стаж: до 30 лет для женщин и 35 - для мужчин». Он убежден, что увеличение пенсионного возраста никоим образом не снизит нагрузку на бюджет и Пенсионный фонд, но зато приведет к значительному росту безработицы.
П.СИМОНЕНКО выступает против отмены специальных пенсий для тех, кто «проработал в тяжелых условиях и на вредных производствах, для ветеранов Вооруженных сил и правоохранительных органов, других категорий граждан, чей труд или служба связаны с рисками для здоровья и жизни».
Лидер КПУ подчеркнул, что “пенсионная бедность” в Украине - это следствие общей “бедности по-украински”, то есть бедности среди работающих». «Это следствие низких зарплат, мизерной цены рабочей силы, высокого уровня безработицы и тенизации экономики. Естественно, при таком положении дел денег не будет как в солидарном Пенсионном фонде, так и не из чего трудящимся будет откладывать в персональный накопительный фонд», - добавил он.
П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что “не поборов общую бедность, не возродив отечественную экономику, мы не решим проблему пенсионного обеспечения». «И никакие кредиты МВФ не заткнут зияющую 60-миллиардную дыру в Пенсионном фонде, а только еще туже затянут долговую петлю на шее народа Украины”, - заявил он.