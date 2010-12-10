Кабмин ухудшил прогноз сальдо торгового баланса на 2011 г.

Кабинет министров Украины ухудшил прогноз отрицательного сальдо торгового баланса по итогам 2011 года с 2,479 млрд. долл. до 3,398 млрд. долл. Об этом говорится в постановлении правительства №1119 от 8 декабря т.г., которым вносятся изменения в постановлением №701 от 11 августа 2010 года.

Кроме того, правительство изменило прогноз объемов экспорта товаров и услуг в следующем году с 72,908 млрд. долл. до 74,440 млрд. долл., импорта - с 75,387 млрд. долл. до 77,838 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, проект Государственного бюджета Украины на 2011 рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.