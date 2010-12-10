НОВЫЙ СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (на 21.12.2010)
Система органов исполнительной власти была реформирована согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№1085 от 9.12.2010 года). Указ опубликован в «Официальном вестнике Президента Украины» за № 32 (156) от 9 декабря в 2010
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Премьер-министр - Николай АЗАРОВ
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли - Андрей КЛЮЕВ
Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - Борис КОЛЕСНИКОВ
Вице-премьер-министр - министр социальной политики - Сергей ТИГИПКО
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Виктор ТИХОНОВ
Министр чрезвычайных ситуаций - Виктор БАЛОГА
Министр энергетики и угольной промышленности - Юрий БОЙКО
Министр экологии и природных ресурсов - Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ
Министр культуры - Михаил КУЛИНЯК
Министр аграрной политики и продовольствия - Николай ПРИСЯЖНЮК
Министр образования и науки, молодежи и спорта - Дмитрий ТАБАЧНИК
Министр финансов - Федор ЯРОШЕНКО
Министр иностранных дел - Константин ГРИЩЕНКО
Министр внутренних дел - Анатолий МОГИЛЕВ
Министр обороны - Михаил ЕЖЕЛЬ
Министр юстиции - Александр ЛАВРИНОВИЧ
Министр здравоохранения - Илья ЕМЕЦ