НОВЫЙ СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (на 21.12.2010)

11:57, 10 декабря 2010
Финансы
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Система органов исполнительной власти была реформирована согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти»  (№1085 от 9.12.2010 года). Указ опубликован в «Официальном вестнике Президента Украины» за № 32 (156) от 9 декабря в 2010

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Премьер-министр - Николай АЗАРОВ

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли - Андрей КЛЮЕВ

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - Борис КОЛЕСНИКОВ

Вице-премьер-министр - министр социальной политики - Сергей ТИГИПКО

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Виктор ТИХОНОВ

Министр чрезвычайных ситуаций - Виктор БАЛОГА

Министр энергетики и угольной промышленности - Юрий БОЙКО

Министр экологии и природных ресурсов - Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ

Министр культуры - Михаил КУЛИНЯК

Министр аграрной политики и продовольствия - Николай ПРИСЯЖНЮК

Министр образования и науки, молодежи и спорта - Дмитрий ТАБАЧНИК

Министр финансов - Федор ЯРОШЕНКО

Министр иностранных дел - Константин  ГРИЩЕНКО

Министр внутренних дел - Анатолий МОГИЛЕВ

Министр обороны - Михаил  ЕЖЕЛЬ

Министр юстиции - Александр ЛАВРИНОВИЧ

Министр здравоохранения - Илья ЕМЕЦ

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