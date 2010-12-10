НОВЫЙ СОСТАВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (на 21.12.2010)

Система органов исполнительной власти была реформирована согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№1085 от 9.12.2010 года). Указ опубликован в «Официальном вестнике Президента Украины» за № 32 (156) от 9 декабря в 2010 *** Премьер-министр - Николай АЗАРОВ Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли - Андрей КЛЮЕВ Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры - Борис КОЛЕСНИКОВ Вице-премьер-министр - министр социальной политики - Сергей ТИГИПКО Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Виктор ТИХОНОВ Министр чрезвычайных ситуаций - Виктор БАЛОГА Министр энергетики и угольной промышленности - Юрий БОЙКО Министр экологии и природных ресурсов - Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ Министр культуры - Михаил КУЛИНЯК Министр аграрной политики и продовольствия - Николай ПРИСЯЖНЮК Министр образования и науки, молодежи и спорта - Дмитрий ТАБАЧНИК Министр финансов - Федор ЯРОШЕНКО Министр иностранных дел - Константин ГРИЩЕНКО Министр внутренних дел - Анатолий МОГИЛЕВ Министр обороны - Михаил ЕЖЕЛЬ Министр юстиции - Александр ЛАВРИНОВИЧ Министр здравоохранения - Илья ЕМЕЦ

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