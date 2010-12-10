Государственная налоговая служба Украины (ГНС) инициирует создание консультационных центров для налогоплательщиков с целью разъяснения новых норм налогового законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель главы Госналогслужбы Сергей ЛЕКАРЬ.

«ГНС во исполнение решений Кабинета министров и рекомендаций, поручений Президента проводит ряд мероприятий по обеспечению выполнения требований Налогового кодекса, принятого Верховной Радой», - сказал он.

По словам С.ЛЕКАРЯ, глава ГНС распорядился организовать проведение консультаций, семинаров для предпринимателей в регионах. Кроме того, работа налоговых инспекций в регионах будет продлена: в рабочее время инспекции будут работать и после 18.00, а также будет организована их работа в выходные дни.

«Мы сегодня должны обсудить те вопросы, которые являются проблемными или те, которые вызывают у нас некоторые сомнения из-за возможности разного трактования», - отметил С.ЛЕКАРЬ.

Он также сообщил, что сегодня в Киеве проводится первый такой семинар по разъяснительной работе по новому налоговому законодательству.

Кроме того, сказал замглавы Госналогслужбы, всем налоговым инспекциям в областях будут предоставлены инструкции по проведению семинаров в регионах – организация работы консультационных центров, круглых столов, семинаров и т.д.

ГНС намерена привлекать к работе в консультационных центрах волонтеров, экспертов и аудиторские фирмы. Также планируется создать виртуальный университет и проводить дистанционное обучение налоговиков, отметил С.ЛЕКАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

30 ноября Президент принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

3 декабря В.ЯНУКОВИЧ подписал Налоговый кодекс, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.

Справка УНИАН. Согласно указу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 9 декабря т.г. оптимизирована система центральных органов исполнительной власти.

В частности, Государственная налоговая администрация Украины реорганизована в Государственную налоговую службу Украины.