Курс 7,95 грн. за доллар на 2011 год в бюджете оправдан - Стельмах

Глава Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает, что курс 7,95 грн. за 1 доллар США вполне оправданно заложен при расчете Государственного бюджета на 2011 год.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Такой курс, по мнению главы Нацбанка, подтверждает то, что доходная часть бюджета будет пополняться не за счет инфляционных явлений, а в результате увеличения продуктивности экономики.

«Это означает, что будут пополнения за счет продуктивности, а не за счет инфляционных процессов», - отметил В.СТЕЛЬМАХ.

Однако он подчеркнул, что сохранить такой курс можно будет лишь при выполнении всех намеченных планов по стимулированию экспорта и платежному балансу.

«При определенных условиях, если правительство будет идти так, как запланировало, если будет выполняться программа стимулирования экспорта, если будет сбалансирован платежный баланс… Если это будет сделано, то все будет абсолютно нормально (с курсом гривни – УНИАН)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

По его словам, ситуация с валютным курсом будет зависеть и от поведения торговых партнеров Украины.

«Очень важно в этом контексте поведение наших торговых партнеров. Если они начнут стимулировать свои экономики девальвацией, то мы вынуждены будем тоже реагировать соответствующим образом», - отметил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, при подготовке проекта госбюджета Украины на 2011 год правительство заложило курс гривни к доллару в 2011 году – 7,95 грн. за 1 долл. США.