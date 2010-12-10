Эксперт: доллар в ходе торгов может укрепиться на фоне данных из США

На торгах в пятницу, 10 декабря, доллар может преодолеть уровень сопротивления 1,3150 в паре с евро. Такое мнение высказали аналитики информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Аналитики отмечают, что доллар пойдет в рост, если данные о сальдо торгового баланса США и индекс уверенности от университета Мичигана, выход которых ожидается в пятницу, будут соответствовать прогнозу или превышатть его.

В компанию считают, что с остальными валютными парами ситуация, вероятно, будет выглядеть следующим образом: пара фунт/доллар попытается пробить уровень поддержки, который находится на отметке 1,5710; в паре с иеной доллар постарается вернуть утраченные за четверг позиции и пара может вернуться к уровню 84,10; а франк может опуститься ниже уровня 0,9860.