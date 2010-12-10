Турчинов: количественные изменения в Кабмине не привели к изменениям качественным

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что количественные изменения в Кабинете министров, к сожалению, не привели к изменениям качественным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал, комментируя административную реформу власти.

«На ключевых должностях остаются те же люди, которые отвечают за провал социально-экономической политики, за увеличение цен, тарифов, за унижение национальных интересов Украины», - отметил он.

«Поэтому можно здесь вспомнить только слова классика: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что за последние годы больше всего увеличилась численность аппарата, обслуживающего Президента.

«В то же время мы не услышали о планах сокращения численности Администрации Президента», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.

В частности, в процессе ликвидации и реорганизации Кабмина поручено обеспечить сокращение численности государственных служащих не менее чем на 30% и принять меры по сокращению штатной численности работников секретариата Кабмина не менее чем на 50%.

Состав Кабинета Министров сокращен с 26 до 16 человек.

Вместо 112 органов центральной исполнительной власти созданы 63. Из них 16 министерств, 28 служб, 12 агентств и 7 инспекций.