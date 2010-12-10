«Киевэнерго» просит КГГА дать гарантию на 500 млн. грн. кредита для подготовки к Евро-2012

Компания «Киевэнерго» просит столичную городскую госадминистрацию дать гарантию на получение компанией 500 млн. грн. кредита на подготовку энергообъектов столицы к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании расширенной коллегии КГГА сказал технический директор АК «Киевэнерго» Сергей ЗАЙЦЕВ.

По его словам, компания утвердила инвестиционную программу по подготовке к Евро-2012 на сумму 156 млн. грн. Но этого финансирования, по словам С.ЗАЙЦЕВА, будет недостаточно. «Объекты, которые нам поручены, и мы отвечаем за них - это самые первоочередные средства, выделенные – это подстанции «Московская», «Университетская». Перегружена «ТЭЦ-6 –Левобережная»… Они (эти объекты – УНИАН) требуют финансирования на следующий год около 500 млн. грн. А реальные источники пока не найдены», - сказал С.ЗАЙЦЕВ.

Он подчеркнул, что одним из возможных источников финансирования может быть предоставление «Киевэнерго» кредита. «Но под это нет залоговых средств. Поэтому есть просьба включить такой пункт, как возможность рассмотрения предоставления гарантий города для получения «Киевэнерго» кредитов под подготовку к Евро и реабилитации сети 110/35 киловольт», - сказал С.ЗАЙЦЕВ, обращаясь к членам коллегии КГГА.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря на сессии депутаты Киевсовета требовали от «Киевэнерго» предоставить отчет о подготовке к отопительному сезону.

Вместе с тем, компания отказалась отчитываться перед депутатами, сообщил заместитель Киевского городского головы – секретарь горсовета Олесь ДОВГИЙ, ссылаясь на свои переговоры с председателем правления «Киевэнерго» Эдуардом СОКОЛОВСКИМ.

По словам О.ДОВГОГО, на требования к «Киевэнерго» отчитаться перед депутатами он получил ответ, в котором главным тезисом было то, что «Киевэнерго» не является компанией коммунальной собственности, подавляющая часть акций ее находится в сфере управления Кабмина и частных структур, поэтому компания не является подотчетной Киевсовету и оставляет за собой право не отчитываться перед депутатами.