Уставный капитал украинских банков достиг 141 млрд. грн.

Совокупный уставный капитал украинских банков в ноябре 2010 года увеличился на 0,4% – до 141,041 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, собственный капитал банков в прошлом месяце увеличился на 0,8%, или 1,1 млрд. грн., – до 136,8 млрд. грн. и на 1 ноября 2010 года составлял 14,6% банковских пассивов.

Активы банков за указанный период выросли на 1,5% – до 944,6 млрд. грн. Общие активы увеличились на 1,4% – до 1,093 трлн. грн., из которых 69,3% – кредитные операции, 7,2% – вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков увеличились на 1,6% – до 807,8 млрд. грн. В структуре обязательств банков 32,5%, или 262,6 млрд. грн., составляли средства физических лиц, 21,4%, или 173,1 млрд. грн., – срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,4%, или 140,3 млрд. грн., – средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 175 банков. В состоянии ликвидации находится 19 банков. В ноябре т.г. НБУ отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации банка "Синтез".