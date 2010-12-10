НБУ провел рефинансирование на 300 млн. грн.

Национальный банк Украины 9 декабря продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 328 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В результате размещения депозитных сертификатов НБУ было привлечено 326 млн.

грн. сроком на 28 дней по ставке доходности до 3% годовых у трех банков и 2 млн. грн.

сроком на 43 дня по ставке до 3,5% годовых 1 банку.

Нацбанк также предоставил рефинансирование одному банку на сумму 300 млн. грн. на 13 дней под 10,2% годовых.

Как сообщалось, в ноябре т.г. объем операций по рефинансированию Нацбанком коммерческих банков составил 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.). Объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2 млрд. грн. - путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.