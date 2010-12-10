Тигипко назначили «козлом отпущения» в непопулярной социальной сфере – эксперт

В результате реорганизации центральных органов исполнительной власти вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО назначили «козлом отпущения», ответственным за проведение непопулярных реформ в социальной сфере.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал директор Центра политического анализа «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

Эксперт отметил, что в результате кадровых решений, которые состоялись вслед за структурными изменениями в правительстве, были усилены роли двух вице-премьер министров: Андрея КЛЮЕВА и Бориса КОЛЕСНИКОВА, которые будут отвечать за экономический и инфраструктурный блоки.

«Бросается в глаза то, что Сергей ТИГИПКО стал главным «козлом отпущения» за проведение непопулярных социальных реформ. Его перекинули на социальную политику. А именно в этой сфере ожидается наиболее сложные решения, которые, наверняка, могут иметь наибольшую критику. Это и пенсионная реформа, и реформа здравоохранения, социального обеспечения, и Трудовой кодекс», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, в свете вчерашних решений Президента относительно оптимизации системы центральных органов исполнительной власти, корректно употребить термин «административная реформа в узком смысле».

«В этом смысле реализуется и общая цель любой админреформы – это оптимизация функций аппарата государственного управления. В данном случае это происходит: ликвидируются дублирующие органы, сокращается общее число структур. То, что вице-премьеры стали одновременно министрами, – это тоже правильно. Это европейский опыт», - заявил В.ФЕСЕНКО.

Однако, по его мнению, главный смысл этой реформы лежит в финансовой плоскости и связан с экономией государственных средств. «Проблема эта давно назрела. И к тому же вопрос об экономии бюджетных средств жестко ставится со стороны нашего главного заемщика – Международного валютного фонда», - подчеркнул политолог.

Он также высказал мнение, что сама по себе эта реформа достаточно простая, механическая. «Но заявлено еще одно важное направление – это размежевание функций органов исполнительной власти: министерства будут вырабатывать политику, службы будут иметь распорядительные функции и будут контрольные органы», - констатировал эксперт.

При этом В.ФЕСЕНКО напомнил, что нечто подобное делалось в рамках проведения административной реформы в Российской Федерации в начале двухтысячных годов.

«Не все там прошло гладко. И эффект был не такой, на который рассчитывали. Думаю, не все получится сейчас и с этой реформой», - отметил он.

Эксперт посоветовал авторам реформы внимательно изучить российский опыт с точки зрения негативных последствий с целью избежать их в Украине.

«Самой болезненной на последующих этапах преобразований будет реформа местного самоуправления и особенно административно-территориальная реформа. Она тоже назрела, но ее откладывают», - считает В.ФЕСЕНКО.