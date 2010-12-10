Остаток средств на корсчетах банков 9 декабря увеличился на 366 млн. грн.
15:23, 10 декабря 2010Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 9 декабря 2010 года увеличился на 366,3 млн. грн. и на начало дня 10 декабря 2010 года составил 16,289 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах сократился на 6,3%, или 1,09 млрд. грн.
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