Кипрский оффшор «вне закона» - популизм власти?

Предпринимательский майдан таки вынудил власть вплотную заняться оффшорами, вернее одним из них – Кипром. Ее действия являются как бы ответом на заявления мелкокалиберного бизнеса, мол, согласны жить по новым фискальным правилам, но как быть с тем, что нас прижимаете, а «тяжеловесам» вывод средств за границу не перекрываете. Правда, в этом вопросе украинское правительство немного лукавит. Обещанная им денонсация соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения – давняя история, которая началась во времена премьерства Юрия Еханурова, продолжилась, когда у руля стояла команда Юлии Тимошенко, да и после никто стоп не включал. В те периоды сегодняшние верхи заблокировали воплощение в жизнь антиоффшорных идей. Зато сейчас, упрекая предшественников в несостоятельности разрешить проблему, заявляют, что выполнят все «от и до». К реакции электората на свод налогового законодательства Кабмин был готов, его сценарий подразумевал «уступки». Остается понять, почему речь идет только о Кипре и как на деле выглядит денонсация в одностороннем порядке международного соглашения. Похоже, все может свестись к традиционному для сегодняшнего дня популизму…

Следуя правилу: если самим нужно – поддержим, если нет - другим не дадим

Для красочности процесса выполнения своих обещаний недавно последовал посыл из уст в то время вице-премьер-министра Сергея Тигипко (теперь его должность, согласно Указу Президента, - вице-премьер-министр - министр социальной политики). Он заявил, что обязал соответствующие ведомства к началу следующей недели подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения.

«Украина должна денонсировать соглашение с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. Экономические интересы государства не должны страдать из-за соглашения, подписанного еще во времена СССР», - заявил С.Тигипко.

По его словам, многолетние переговоры затягиваются кипрской стороной. «Кипр давно превратился в крупнейшего инвестора в украинскую экономику: оттуда инвестировано более 8,5 млрд. долларов. А из Украины на Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций 6,3 млрд. долларов. Всем понятно, что данные инвестиции – средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения. Именно поэтому мы должны перекрыть каналы потерь бюджета через оффшоры», – отметил вице-премьер.

Причем, по словам С.Тигипко, если Кипр в ближайшее время сам не предложит Украине подписать соглашение, то Украина в одностороннем порядке выставит свои условия (Кипр пока официальной информации относительно переговоров с Украиной не обнародовал - ред.).

Отношения Украины с Кипром действительно специфические. Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было заключено между Кипром и СССР 29 октября 1982 года. Согласно документу, от налогообложения освобождаются любые доходы, которые перечисляются из одной страны в другую, за исключением некоторых случаев в отношении физических лиц и доходов постоянных представительств. Понятно, что для крупного бизнеса это - возможность практически легально, без какого-либо налогообложения выводить за границу огромные суммы средств и минимизировать налоговые обязательства (представляете реальные масштабы вывода средств из Украины, если такие схемы касаются не только Кипра).

Активные переговоры с Кипром о разрыве соглашения велись с 1997 по 2006 год, завершились они провалом - Кипр отказался подписать новый договор на условиях Украины. Киев начал процесс денонсации, что принудило Кипр согласиться в 2007 году подписать новую налоговую конвенцию, но уже в начале 2008-го переговоры по этому вопросу сорвались. Кстати, при премьере Юрии Еханурове в 2006 году провести через Верховную Раду упразднение соглашения не удалось. Две аналогичные попытки осуществил Кабмин Юлии Тимошенко. В середине 2008 года правительство утвердило соответствующий законопроект, и принять его парламент должен был до 1 июля. Спешку пояснял тогда Минфин тем, что при денонсации договора страна обязана письменно сообщить об этом второй стороне, не позже шести месяцев до окончания календарного года, но даже при принятии закона Украиной соглашение автоматически действует еще год (т.е. если до конца 2010-го, как обещает власть, соглашение денонсируют, то это не значит, что в 2011-ом Кипр как оффшор прекратит существование). Но народные избранники проигнорировали продиктованные кризисом логические действия тогдашнего правительства, заблокировав возвращение в страну миллиардов долларов, которые по сумме ничуть не уступают помощи международных институтов. А ведь тогда это могло спасти Украину от приседания на финансовую иглу МВФ. Не вышло закрыть оффшор и в декабре 2008-го. “За” проголосовали только 211 из 440 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции КПУ, Партии регионов, а от фракции Блока Литвина проголосовал «за» лишь один народный депутат. Как пояснил тогда Адам Мартынюк (КПУ), коммунисты не могли голосовать за денонсацию этого соглашения, поскольку оно подписывалось в СССР, а президентом Кипра является коммунист(!) Думаю, комментарии после такого яркого заявления излишни…

Не Кипром единым…

И вот сейчас нам обещают все оффшорные коллизии утрясти в одностороннем порядке. Конечно, с учетом того, что «затейницей» является власть, то прогнозируемо парламентское большинство проголосует «за идею». Но есть несколько вопросов – согласуется ли это с международным правом, как поведет себя крупный бизнес, кстати, широко представленный в Раде, и почему собственно речь идет исключительно о Кипре?..

Начнем с последнего. В украинском списке оффшорных зон таковых 37, во всем мире – порядка 50. В народе оффшор, который происходит от английского «off shore» - «вне границ», ассоциируется, в первую очередь, со злом и полукриминальным бизнесом. А чаще других теплых местечек был на слуху именно Кипр. Этому способствовали и наши верхи, постоянно скандалящие на эту тему. К примеру, последние разборки. Наверняка в памяти запечатлелись заявления Юлии Владимировны, которая в 2009 году, будучи премьером, обвиняла команду тогдашнего президента Виктора Ющенко в сговоре с Нацбанком, результатом чего якобы был вывод за рубеж средств, предназначенных для оздоровления пострадавших от кризиса банков. А В.Ющенко в разгар президентской кампании обвинил Ю.Тимошенко в «засолке» миллиардных сумм в оффшорах. Правда, расследований соответствующих органов не последовало ни в первый, ни во второй раз. Не оставила без внимания Ю.Тимошенко и нынешнюю власть. Лидер оппозиции во время налоговой эпопеи заявила, что с момента президентства Виктора Януковича из Украины в оффшоры было выведено почти 24 млрд долларов. Ей парировал народный депутат Владимир Олийнык (ПР). По его словам, Ю.Тимошенко и ее окружение являются одними из первых, кто заинтересован в сохранении оффшорных зон, поскольку «хранят на счетах за рубежом значительные средства и не заинтересованы в начале процедур по расторжению международных соглашений, которыми были эти оффшорные зоны созданы».

Кроме оффшорных «дискуссий» власти имели место и скандалы государственного масштаба, в которых фигурировали компании, названия которых оканчивались на Limited или Ltd. Последнее является условием Кипра для регистрации фирмы на острове. Но при этом важно помнить, что в 2004 году Кипр стал членом Евросоюза, с того времени его законодательство максимально приближено к нормам ЕС. Поэтому Кипр не является как таковой оффшорной зоной.

***Согласно распоряжению правительства Украины «О перечне оффшорных зон» (N 77-р от 24.02.2003 г.) внесены изменения в порядок работы с такими зонами. Этим документом утвержден новый и признан недействительным старый список (введенный Кабинетом министров 14 февраля 2002 года распоряжениями N 53-р и 156-р (29.03.2002 года) оффшорных зон. В перечне находятся следующие оффшорные зоны (всего 37): Британские зависимые территории (Остров Джерси, Остров Гернси, Остров Олдерни, Остров Мен,); Центральная Америка (Белиз, Панама); Ближний Восток (Бахрейн); Карибский регион (Аруба, Ангилья, Антигуа и Багамские Острова, Барбуда, Бермудские острова, Барбадос, Британские острова и Виргинские острова(США), Гренада, Монтсеррат, Каймановы острова, Антильские острова и Нидерландские, Пуэрто-Рико, Гренадины- Сент-Винсент, Сент-Китс, Сент-Люсия, Невис, Содружество Доминики, Кайкос и Теркс); Европа (Монако, Андорра, Гибралтар); Тихоокеанский регион (Науру, Вануату, Ниуе, Маршальские острова, Самоа, Острова Кука,); Африка (Сейшельские и Острова Либерия); Южная Азия (Мальдивская Республика). По сравнению с упраздненным перечнем, в новый внесены Острова Пуэрто-Рико, Каймановы острова, Бермудские острова. А Кипр из перечня исключен (распоряжением Кабинета Министров N 44-р от 1 февраля 2006 года).

Что касается денонсации соглашения в одностороннем порядке и ее сроков, то, по мнению Тараса Розпутенко, адвоката адвокатского объединения «Волков и Партнеры», она «в полноценном значении этого термина не состоится. Это, скорее всего, лишь механизм или шаг для подписания нового соглашения».

Как отмечает эксперт, заключение нового соглашения, прежде всего, выгодно Украине, поскольку применение ставок налогообложения – сейчас 0% - позволяет беспрепятственно выводить денежные средства за границу, при существующих условиях государство недополучает значительные суммы потенциальных налогов.

«Более выгодных налоговых ставок, которые установлены соглашением с Кипром, не предусмотрены ни одним другим соглашением об избежании двойного налогообложения, ратифицированным Верховной Радой.

Учитывая определенную политическую составляющую процесса разработки и подписания нового соглашения с Кипром, можно допустить, что новые ставки налогообложения не будут значительно отличаться от ставок, которые предусмотрены другими соглашениями с «популярными» юрисдикциями (такими, как Нидерланды, Великобритания или Бельгия)», - отметил адвокат.

Что касается реакции деловых людей на нововведенные правила (если такие будут), то, по мнению Т.Розпутенко, украинский бизнес или воспримет (смирится) с ними, или же будет менять подход к организации бизнеса с применением других юрисдикций.

То есть, перейдет в другие оффшоры, заморозив платежи на Кипре. А среди почти четырех десятков «райских налоговых уголков», которые предлагает отечественное законодательство, выбрать достойную «опочивальню» для заработанного «тяжким трудом» бабла не видится проблемой. Да и спешить особо не стоит. По словам С.Тигипко, процесс окончательного согласования документа с учетом новых требований кипрской стороны может затянуться…

Нана Черная (УНИАН)