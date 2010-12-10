Объем продаж на межбанке 9 декабря составила 600 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке в четверг, 9 декабря, составил 600 млн. долл. (в эквиваленте), что на 43,3 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 315,2 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9670 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9600/7,9665 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9605/7,9680 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2563/0,2567 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2566/0,2568 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 31 рублей за доллар (-0,2050).

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5785/10,5920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5210/10,5355 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5120/10,5280 грн./евро.