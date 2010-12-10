Межбанк закрылся на уровне 7,9645/7,9725 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9650/7,9710 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9640/7,9695 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9645/7,9725 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2578/0,2581 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2579/0,2581 грн./рубль. К закрытию цены повысились – 0,2580/0,2582 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,8880 рублей за доллар (-0,1120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3225/1,3280 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5520/10,5615 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5470/10,5600 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5540/10,5705 грн./евро.