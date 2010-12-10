Азаров представил Клюева в качестве министра экономического развития и торговли

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ официально представил первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА сотрудникам министерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, Н.АЗАРОВ подчеркнул важность реформирования системы центральных органов исполнительной власти, также он сообщил “о необходимости оптимизации структуры аппарата новообразованного министерства, о сокращении численности заместителей министра и о новом составе департаментов и служб министерства”.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом реорганизовал Министерство экономики в Министерство экономического развития и торговли. На новосозданное министерство возложены функции в сфере реализации государственной регуляторной политики, государственной политики по вопросам развития предпринимательства, регулирования ценовой политики (кроме вопросов регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей).

Министерство экономического развития и торговли возглавил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.