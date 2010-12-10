В Украине в 2011 году пройдет заседание Экономического совета СНГ
В Украине в 2011 году пройдет заседание Экономического совета СНГ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на заседании Совета глав государств стран СНГ сегодня в Москве.
«В 2011 году Украина станет хозяйкой заседания Экономического совета СНГ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что Украина также примет у себя очередной форум творческой интеллигенции государств - участников СНГ.
«Мы готовы реализовать предложенную нами концепцию ежегодного форума Содружества (Ялтинские деловые встречи) и провести его заседание в 2011 году в Крыму», - сказал он.
Президент также отметил, что в 2011 году в Украине пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Украина готова подписать или поддержать большую часть внесенных на сегодняшнее рассмотрение глав государств стран СНГ документов. В частности, он отметил, что вопрос повышения продовольственной безопасности важен для всех стран СНГ в связи с глобальными климатическими изменениями и нестабильностью мировой финансовой системы.
Также, по словам Президента, актуальны для Украины вопросы борьбы с терроризмом, преступностью, наркотиками и торговлей людьми. Он подчеркнул, что программы, направленные на борьбу с этими угрозами, соответствуют требованиям сегодняшнего дня.