В Украине в 2011 году пройдет заседание Экономического совета СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на заседании Совета глав государств стран СНГ сегодня в Москве.

«В 2011 году Украина станет хозяйкой заседания Экономического совета СНГ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина также примет у себя очередной форум творческой интеллигенции государств - участников СНГ.

«Мы готовы реализовать предложенную нами концепцию ежегодного форума Содружества (Ялтинские деловые встречи) и провести его заседание в 2011 году в Крыму», - сказал он.

Президент также отметил, что в 2011 году в Украине пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Украина готова подписать или поддержать большую часть внесенных на сегодняшнее рассмотрение глав государств стран СНГ документов. В частности, он отметил, что вопрос повышения продовольственной безопасности важен для всех стран СНГ в связи с глобальными климатическими изменениями и нестабильностью мировой финансовой системы.

Также, по словам Президента, актуальны для Украины вопросы борьбы с терроризмом, преступностью, наркотиками и торговлей людьми. Он подчеркнул, что программы, направленные на борьбу с этими угрозами, соответствуют требованиям сегодняшнего дня.