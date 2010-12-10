Кабмин внес в парламент проект госбюджета-2011

Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год.

Документ зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 декабря одобрил проект Государственного бюджета на 2011 год.

Проект Государственного бюджета Украины на 2011 рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.