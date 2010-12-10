Предельный размер госдолга к 31 декабря 2011 г. запланирован на уровне 375,6 млрд. грн.

В проекте Государственного бюджета на 2011 год заложен предельный размер государственного долга на 31 декабря 2011 год в размере 375,643 млрд. грн.

Текст документа опубликован на официальном сайте Министерства финансов.

Также документом предусматривается, что в 2011 году госгарантии предоставляются Кабинетом министров на сумму 15 млрд. грн. для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов хозяйствования-резидентов госсектора экономики по следующим направлениям:

по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог Украины (по заимствованиям, обязательствам оплаты введенных инвесторами в действие объектов и по договорам концессии);

по обязательствам субъектов хозяйствования, объекты государственной собственности которых принадлежат к сфере управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов;

по обязательствам Государственного ипотечного учреждения на сумму 1 млрд. грн.;

для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет содействовать развитию экономики Украины;

для финансирования развития жилищно-коммунального хозяйства.

Порядок и условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабинетом министров.

Государственная служба автомобильных дорог Украины и Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Евро-2012 и реализации инфраструктурных проектов освобождаются от обязательства подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством по возмещению расходов Госбюджета и вносить в бюджет плату за получение государственных гарантий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня внес в парламент проект закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год. Документ зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, на заседании 8 декабря Кабмин одобрил проект Государственного бюджета на 2011 год.

Проект Государственного бюджета Украины на 2011 рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., рост ВВП – 4,5%, уровень инфляции – 8,9%, индекс цен производителей промпродукции – 11,3%, фонд оплаты труда – 398 млрд. грн., курс национальной валюты – 7,95 грн./долл., дефицит бюджета – 3,08% ВВП.