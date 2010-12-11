Предложения Евросоюза Украине по доступу на рынки услуг несбалансированы - Пятницкий

Предложения Европейского Союза Украине по доступу на рынки услуг несбалансированы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил украинским журналистам заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ по окончании очередного раунда переговоров по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ).

«Пакет абсолютно несбалансирован. Доступ на наш рынок больший, чем доступ на рынок ЕС», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что в ходе последнего раунда стороны уделили вопросу услуг, в частности, финансовых и транспортных услуг, значительное внимание.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, сегодня в ЕС не существует гармонизированной политики в сфере услуг. Поэтому, отметил он, главной задачей является на сегодня выявление разрывов в доступе.

«И это тот ресурс, который ляжет, мы так надеемся, в основу других переговоров, в частности, в вопросах торговли товарами», - сказал заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года. С 2008 года начались переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составной частью соглашения об ассоциации. Стороны планируют завершить переговоры до лета 2011 года.