Сумма средств для админреформы и сокращения 50% госслужащих неизвестна - Лавринович

Власть пока не знает окончательной суммы средств, необходимых для осуществления административной реформы и сокращения 50% государственных служащих.

Об этом в пятницу вечером в эфире программы “Большая политика” на телеканале "Интер" заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

"У нас не будет одномоментного решения об увольнении... У нас может быть в один день 500, на другой день - полторы тысячи, через месяц - другая цифра. Поэтому сейчас невозможно сказать по месяцам. Этот процесс будет продолжаться не месяц, не два и не три. Он у нас только по центральным органам рассчитан на год", - сказал министр.

А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что в связи с сокращениями из государственного бюджета придется выплачивать "выходные пособия", однако в будущем не придется выплачивать зарплату и выделять средства на содержание рабочих мест чиновников.

"Это экономия. Мы не Министерство финансов и до гривни все это не просчитывали, но приблизительные оценки сделаны", - сказал он.

В то же время А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что в этом году “у нас реальной экономии не будет, равно как и не будет перерасходов”. “Баланс выйдет на нуль. А в дальнейшем пойдет чистая экономия. Но это не является главной целью - сэкономить на оплате труда государственных служащих. Цель немного другая - обеспечить качественную систему управления”, - добавил он.

Министр отметил, что власть не боится массовых акций протеста государственных служащих из-за намерения сократить их на 50%. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, сокращения будут происходить медленно, на протяжении нескольких лет. "Мы не боимся ни Майдана-3, ни Майдана-4, ни Майдана-8. Мы хотим одного: чтобы мы могли иметь время для того, чтобы этот продолжительный процесс реформ завершить", - добавил он.