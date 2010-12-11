Дефицит госбюджета-2011 прогнозируется на уровне 3,1% от ВВП - проект

Проектом Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 38,843 млрд. грн. или 3,1% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сказано в законопроекте о бюджете, внесенном Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 10 декабря.

Согласно документу, обнародованному на официальном сайте парламента, доходы бюджета в 2011 году прогнозируются на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн.

Расходы госбюджета запланированы на уровне 321,949 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 279,127 млрд. грн.

План доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

Предельный размер государственного долга, по состоянию конец года, установлен на уровне 375,643 млрд. грн. или 30% от ВВП.

Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 360 млрд. грн. (в том числе доходы общего фонда – 305,8 млрд. грн.).

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., темпы роста ВВП – 4,5%, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,9%, фонд оплаты труда – 390,8 млрд. грн.