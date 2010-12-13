Украина в 2011 году планирует заимствовать 91,6 млрд. грн.

Объем заимствований, предусмотренный проектом государственного бюджета Украины на 2011 год, определен на уровне 91,596 млрд. грн.

Об этом сказано в дополнениях к законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2011 й год», размещеном на сайте Верховной Рады (от 10 декабря №7000).

Согласно документу, внутренние заимствования Украины планируются на уровне 48,587 млрд. грн., которые планируется привлечь за счет выпуска ОВГЗ.

Объем внешних заимствований прогнозируется на уровне на уровне 43,008 млрд. грн., в т.ч. для прямого финансирования бюджета 39,750 млрд. грн. Выпуск облигаций внешнего госзайма в 2011 году прогнозируется на уровне 35,775 млрд. грн., займ Международного банка реконструкции и развития – 3,975 млрд. грн.

Прогнозируется, что к 31 декабря 2011 года общий объем госдолга достигнет 375,643 млрд. грн. или 30% от ВВП.

На погашение госдолга в 2011 году планируется направить 61,493 млрд. грн., в т.ч. внутреннего – 37,522 млрд. грн., внешнего – 29,970 млрд. грн.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2011 году прогнозируются в объеме 23,001 млрд. грн., в т.ч. на обслуживание внутренних заимствований 14,932 млрд. грн.

Общие выплаты по госдолгу, которые будут осуществлены в 2011 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 85,271 млрд. грн., из которых 61,5% или 52,455 млрд. грн., - выплаты по внутреннему долгу.