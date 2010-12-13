Доллар провел последнюю неделю под влиянием ситуации на рынке госбумаг - эксперт

Доллар США провел последнюю неделю под влиянием внешних факторов и ситуации на рынке государственных долговых бумаг.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что доллар завершил прошлую неделю падением против евро и японской йены, в то время как против британского фунта валюта смогла укрепить позиции.

Как подчеркнул эксперт, власти Европы не пришли к единому мнению в отношении мер борьбы с кризисом суверенного долга. Германия выступила против увеличения фонда спасения стоимостью 750 млрд. евро и введения единых евробондов. Рейтинговое агентство Moody`s приняло решение понизить кредитный рейтинг Венгрии на 2 ступени до Baa3 от Baa1. Такое решение было продиктовано растущими опасениями по поводу средне- и долгосрочных фискальных перспектив страны, а также ростом внешних рисков.

Помимо этого, добавил В.СТЕЛЬМАХ, парламент Ирландии во вторник одобрил вторую часть изменений в бюджете, а совет министров финансов ЕС официально одобрил предоставление Ирландии финансовой помощи, исключив при этом возможность немедленной помощи Испании и Португалии. В четверг Агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Ирландии с А+ до ВВВ+ со стабильным прогнозом, сославшись на возросшую стоимость спасения банковской системы после того, как государство обратилось за помощью в прошлом месяце.

По словам эксперта, повышение требований к банковским резервам в Китае стало причиной незначительного снижения курса доллара в пятницу против всех основных конкурентов. «На рынок возвращается интерес к риску, поскольку Китай, по мнению инвесторов, выбрал меньшее из зол в плане ужесточения монетарной политики», - подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ.

Эксперт отметил, что пара евро/доллар по-прежнему держится ниже 200-дневной скользящей средней. Ближайшая промежуточная поддержка отмечена на 1,31650/50 и 1,3060. Если валюта пройдет эти линии обороны, далее следует ждать падения к 1,2970, считает он.

По словам В.СТЕЛЬМАХА, британский фунт получил поддержку на волне всеобщего ослабления доллара и ралли на рынке акций и сырья. В среду к техническим факторам, которые доминировали в начале прошлой недели, присоединился сильный отчет CBI по промышленным трендам Великобритании. Рост спроса в секторе обрабатывающей промышленности позволил показателю баланса заказов достичь лушего значения с июня 2008 года. «Это значит, что отрасль по-прежнему остается локомотивом экономики, и недавнее ослабление фунта продолжит оказывать ей поддержку со стороны внешнего спроса», - объяснил эксперт.

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, «заседание Банка Англии не принесло ничего нового». Монетарный Комитет оставил учетную процентную ставку и размеры программы покупки активов без изменений - на 0,50% и 200 млрд. фунтов стерлингов соответственно. Фунт/доллар откатился от ноябрьских минимумов и продолжает расти. Закрытие дня выше 1,5910 может свидетельствовать о возобновлении «бычьего» тренда и потенциальном движении в зону 1,6125/85. На текущий момент валютная пара торгуется по 1,5836.

По мнению эксперта, японская йена на прошлой неделе вела себя достаточно сдержанно, консолидируясь в пределах неширокого диапазона. Он считает, что «пара продолжает коррекционное движение на фоне фиксации прибыли краткосрочными спекулятивными счетами после очередной неудачной попытки сломить оборону «медведей» вблизи 84,40. Но в целом ситуация остается конструктивной, а спады продолжают привлекать покупателей. Сейчас доллар/йена держится вблизи стопов 83,45/40, прорыв которых может ослабить позитивный настрой и спровоцировать дальнейшее снижение к 83-й фигуре».

Тем временем, напомнил В.СТЕЛЬМАХ, близятся Рождественские праздники, в связи с чем в декабре торги характеризуются пониженной ликвидностью.