Падение цен на золото вряд ли ознаменует собой значительный разворот тренда - эксперт

Наблюдающееся падение цен на золото вряд ли ознаменует собой значительный разворот тренда.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, «стремление фиксировать прибыль, после роста цен на золото к рекордным высотам, сейчас является преобладающим. При этом на задний план отодвигается привлекательность золота как инструмента хеджирования от инфляции».

В.СКИДАН добавил, что падение цен в середине прошлой недели явилось также следствием продолжающихся продаж, которые начались после того, как во вторник цена золота достигла рекордного максимума на фоне соглашения между президентом США и республиканцами по продлению на два года налоговых льгот.

Как считает эксперт, новую волну покупательской активности на рынке золота вызвало дальнейшее снижение курса доллара, чему предшествовало подтверждение ФРС намерения провести второй раунд валютного стимулирования. Положительную реакцию со стороны инвесторов на рынке золота вызывает и потенциальный всплеск инфляции, обусловленный монетарной экспансией США на развивающиеся рынки.

«В результате инвесторы все больше стали обращаться к таким альтернативным активам, как золото и другие драгоценные металлы, используя их как прямой хедж от инфляции и средство достижения максимального эффекта от потенциального роста деловой активности, вызванного стимулирующими мерами», - подчеркнул В.СКИДАН.