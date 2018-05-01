Минэкономразвития: реформа тронулась, а что останется?

Полномочия и сфера деятельности созданного в результате админреформы Министерства экономического развития и торговли пока либо вообще не определены, либо просто еще не обнародованы для широкой чиновничьей и обычной общественности.

Безусловно, Минэкономразвития и торговли, во главе которого поставлен первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, будет существенно отличаться от бывшего минэкономики - вот только что будет усилено, а что ослаблено - эксперты пока гадают.

С одной стороны новое украинское министерство по названию стало практически "братом-близнецом" реорганизованного два с половиной года назад российского МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли РФ). Напомним - в мае 2008 года Россия переименовала тогдашний МЭРТ в Министерство экономического развития в связи, передав функции по торговой сфере во вновь образованное Министерство промышленности и торговли. Хочеться надеяться, что "наши" проанализировали "братский" опыт и Украине удасться обойти те подводные и надводные рифы, которые вынудили россиян в свое время реорганизовать свой МЭРТ, отделив от него торговлю.

Впрочем, "обновлять" украинское Министерство экономики новая власть начала еще летом - тогда от Минэкономики в ведение МИДа Кабмин передал торгово-экономические миссии, а 18 августа заместитель Цушко Валерий Мунтиян сообщил о планах правительства перевести и весь внешнеторговый блок Минэкономики в подчинение Министерству иностранных дел. И уже тогда начали говорить, что и без того не самое весомое в Правительстве министерство лишается значительной части своих полномочий.

Прошла осень и админреформа, но ясности пока не прибавилось. Информация о том, что внешнеторговый блок бывшего Минэкономики будет передан МИДу окончательно официально не подтверждается, однако заместители экономического министра говорят, что вероятность чрезвычайно высока.

Если это произойдет, то Минэкономразвития превратится в группу статистов, занимающихся экономическим прогнозированием и планированием а также внутренней торговлей и вопросами малого бизнеса. В таком случае, состав министерства, который с приходом на пост министра Василия Цушко и так существенно изменился, снова будет пересмотрен.

В принципе перспектива существенного сокращения функций и значимости Минэкономики стала очевидна сразу после назначения на должность министра активиста-социалиста, экс-министра МВД Василия Цушко.

Назначение, сразу попавшее в разряд "удивительных" и "компромиссных", учитывая, что это ранее эту должность занимали академик Богдан Данилишин, экс-премьер Анатолий Кинах, экс-вице-премьер Сергей Тигипко, Юрий Ехануров, Александр Шлапак, т.е. люди, прочно ассоциируемые с экономическими теориями и практиками.

Что касается В.Цушко, то в первые дни на новой должности он высоко оценил профессионализм своих новых подчиненных, однако через некоторое время уволил две трети заместителей, работавших с Данилишиным, Кинахом и прежними министрами и сменил руководство ряда департаментов. Вакантные должности заняли новые люди, как говорили, также по предложению КПУ.

И хотя прежнее правительство (правительство Юлии Тимошенко - ред.), в том числе и Минэкономики времен Данилишина, не раз критиковали за слишком большое число замминистров, новая власть в течение почти девяти месяцев не сокращала должности заместителей Цушко. Их нашли кому отдать, и даже ввели дополнительную, на которую назначили экс-замминистра МВД Василия Мармазова. Как в анекдоте о трамвае «Джентльмены есть – местов нет». Покатались джентельмены недолго – и до года не дотянули. Кто чего успел сделать общественно (и не общественно) полезное за этот срок – дело чисто индивидуальное. Сейчас, коалиция в парламенте практически уже и не нужна, а значит, не нужно и делиться министерскими должностями с партийными соратниками и попутчиками. На практике это приправляется соусом "админреформы", "экономией бюджетных средств" и воплощается в виде сокращения числа заместителей министра. В данном случае - количество замов министра экономики будет сокращено с девяти до двух. Впрочем, на днях заместитель главы Администрации Президента Анна Герман заявила, что по два заместителя будет во всех министерствах без исключения. Ну а если снова повернуть голову в сторону России - то там, в нынешнем Минэкономразвития министр имеет семь(!) заместителей министра плюс один статс-секретарь-заместитель министра. Видимо, вопрос экономии бюджетных средств все-таки приходится крепко увязывать с возможностью отдельно взятого чиновника реально и качественно выполнить работу.

Впрочем, вернемся, к отечетсвенному внешнеторговому блоку. Сейчас, когда на завершающей стадии подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом и практически «на носу» - со странами СНГ, вопросы внешней торговли актуальны как никогда. Это понимают и в Администрации Президента, и в правительсвте и в самих министерствах.

Вспомним - кто и что делает сейчас. В Минэкономики работой с ЕС уже много лет занимается замминистра Валерий Пятницкий. Он же последние годы перед вступлением Украины в ВТО был главным переговорщиком и по этому вопросу.

Тему сотрудничества со странами СНГ в министерстве Цушко ведет Валерий Мунтиян, который в правительстве Кинаха занимался прогнозированием, а после прихода Тимошенко был уволен по настоянию Данилишина. Тогда на его место пришла Ирина Крючкова (по неофициальной информации - по рекомендации директора Института экономического прогнозирования НАНУ Валерия Гееца, - Авт. ). Она до сих пор является главным специалистом министерства в этой сфере.

А Мунтиян, в свою очередь, занял место Натальи Бойцун, уволенной с дожности замминистра экономики одной из самых последних. Ему же перешло и направление Натальи Евгеньевны – внешня торговля, прежде всего, со странами СНГ.

Если внешнюю торговлю передадут МИДу, то неизбежным будет и перевод сотрудников Минэкономики в МИД, поскольку соответствующих специалистов в ведомстве у Грищенко (министр иностранных дел Константин Грищенко -- ред.) нет. Неофициально это признают в обоих министерствах. Только остается открытым вопрос - будут ли переводить кого-то из нынешних "экономических" замов или возьмут кого-то из ныне недействующих чиновников? Если смотреть на пару Мунтиян-Пятницкий, то их перспективы примерно равнозначны, хотя у каждого можно при желании отыскать какую-то мелкую "гирьку", которая может сыграть роль нежелательного балласта в момент уже наметившегося всплытия чиновника "наверх". Так, Мунтиян, согласно послужному списку, не имеет достаточного опыта в работе со странами ЕС. Пятницкий, с одной стороны уже очень опытный переговорщик с Евросоюзом, а с другой – не имеет опыта работы в рамках СНГ. Кроме того, ему могут припомнить, скажем так – неидеальные условия вступления Украины в ВТО. Тут следует вспомнить, что в 2008 году, когда Украина стала членом ВТО тогдашний Президент Виктор Ющенко отметил госнаградами «за вклад в обеспечение интеграции Украины в ВТО» порядка 40 человек. Но сейчас, когда соглашение о вступлении в ВТО критикуют, то вспоминают лишь Пятницкого. Кроме того, его могут обвинить и в задержке с подготовкой соглашения о ЗСТ с Евросоюзом. Тут стоит напомнить, что позиция Валерия Тезиевича совпадает с премьерской. И он, и Николай Азаров убеждены, что главное не сроки подписания документа, хотя с этим тоже тянуть не стоит, а качество его содержания.

Однако в Администрации Президента дают понять, что документ нужен как можно скорее. Глава АП Сергей Левочкин еще в сентябре т.г. заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС, а оно не может быть подписано без подписания соглашения о ЗСТ, неоходимо подписать еще в текщем году.

Таким образом, оба нынешних замминистра экономики не совсем подходят для того, чтобы в случае необходимости, возглавить работу по внешнеторговому направлению, независомо, в каком министерстве. И в связи с этим, можно вспомнить экс-первого заместителя главы Секретариата Виктора Ющенко Александра Шлапака. Кстати, буквально месяц назад ОЧЕНЬ ответственая сотрудница Администрации Януковича во время общения с прессой сказала, что господин Шлапак вскоре вполне может занять место в структуре власти. Ну, как минимум, ему могут предложить такой вариант...

Юрий Ходжаян (для УНИАН)

