Эксперт: ставки по депозитам остаются стабильными либо снижаются незначительно
Процентные ставки по депозитам физических лиц остаются на стабильном уровне либо снижаются незначительно, так как текущий уровень ставок позволяет банкам сохранять объемы депозитных портфелей и даже наращивать их.
Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.
Она отметила, что «в ряде банков стартовали новогодние акции, но пока и они не связаны с повышенным доходом по вкладу. Предлагаются дополнительные бонусы, к примеру, в виде розыгрышей призов, либо слегка подзабытые вкладчиками решения: высокая ставка устанавливается только на первый месяц действия, но при этом реальная процентная ставка по «акционному» вкладу ничем не отличается от среднерыночной».
Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 6 по 10 декабря на рынке депозитов физических лиц процентные ставки в основном оставались на уровне предыдущей недели, за исключением условий ряда банков, которые пересмотрели ставки в сторону уменьшения. Вследствие этого средняя ставка по депозитам в гривне за неделю снизилась на 0,2 пункта, в долларах США – на 0,15 пункта, в евро - на 0,1 пункта.