Каждый доллар, вложенный в Украину, дает большую отдачу, чем в соседних странах, но инвесторы боятся вкладывать - эксперт

"Украина очень некапитализирована и каждый доллар, вложенный в нашу страну, дает большую отдачу, чем в любой из соседних стран, но при этом инвесторы боятся вкладывать в Украину" - такое мнение высказал управляющий партнер PricewaterhouseCoopers в Украине Борис Краснянский во время конференции «Украина – взгляд изнутри: осмысление инвестиционных рисков и возможностей».

Это подтвердили практически все присутствующие на конференции представители бизнеса.

«Если осторожно подходить к инвестициям в Украину, то они могут принести хорошую прибыль», - отметил основатель и глава ISTIL Group Мохаммад Захур.



«Это страна огромных возможностей, в том случае, если у вас есть хорошие юристы, хорошие связи и терпение», - добавил исполнительный директор Cadogan Petroleum Ян Барон.



В частности, было отмечено, что Украине следует более активно информировать мировое сообщество об успешных историях ведения бизнеса в стране, а также о тех позитивных изменениях, которые здесь происходят. Эти меры способны повысить ин­те­рес ин­ве­сто­ров к Украине. Тот же Б.Краснянский отметил, что для принятия решения инвестировать в Украину, зарубежным инвесторам просто надо увидеть позитивные примеры ведения бизнеса на нашем рынке.

Одним из таких "презентационных" мероприятий и стала конференция «Украина – взгляд изнутри: осмысление инвестиционных рисков и возможностей»(конференцию провели Фонд «Эффективное управление» в партнерстве с изданием «The Economist» (Великобритания) 7 декабря с.г. в Лондоне). Во время конференции лидеры украинского бизнеса, политики, а также независимые обозреватели презентовали Украину многочисленной аудитории западных инвесторов.

Директор Фонда «Эффективное управление» Наталья Изосимова подчеркнула, что Украине инвестиции сегодня необходимы как воздух, а организация такого открытого диалога опытных и потенциальных инвесторов друг с другом поможет им принять правильное решение в отношении инвестирования в нашу страну.

В то же время, все представители бизнес-среды в ходе дискуссии пришли к общему мнению, что проблемы при инвестировании в Украину по-прежнему сохраняются и самой большой проблемой являются трудности с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС), а также слабая судебная система и высокий уровень коррупции.

«Возмещение НДС – это онкология украинской экономики. Я видел случаи, когда компании становились банкротами из-за невозврата НДС. Правительство использует эти деньги, как беспроцентные инвестиции», - сказал в своем выступлении на конференции М.Захур.



Экс-министр финансов Украины, директор Морган Стэнли Украина и генеральный директор Института финансовой политики Игорь Митюков также отметил, что самым большим вызовом для правительства в начале 2011 года будет выполнение обещания о запуске автоматического возмещения НДС.

При этом, участники конференции подчеркивали, что сейчас украинские власти направляют много усилий на проведение важных для страны реформ. Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова в своем выступлении ознакомила инвесторов с теми реформами, которые украинские власти намерены проводить. Она сообщила, что к концу года будут подготовлены новые антикорупционный и пенсионный законопроекты, проект административной реформы, а также что в 2011 году Украина намерена значительно сократить государственный долг по отношению к ВВП.

Справка УНИАН.Фонд «Эффективное управление» был создан по инициативе Рината Ахметова в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики.

Для реализации проектов Фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, который участвует в формировании стратегии фонда, помогает выбирать и утверждает проекты, а также представляет организацию в Украине и за рубежом

В Международный консультативный совет входят известные общественные и политические деятели разных стран. В их числе экс-премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл, бывший президент национального банка Венгрии Джорджи Шурани, ректор Эксетерского колледжа Оксфордского университета Фрэнсиз Кернкросс, управляющий директор группы компаний «Тройка Диалог», Россия Евгений Гавриленков, управляющий директор украинского офиса международного инвестиционного банка Morgan Stanley Игорь Митюков.







