Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9670-7,9760 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9670/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2578/0,2581, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5220/10,5360. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3206/1,3208 (пятница – 1,3239/1,3241).

В пятницу, 10 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.