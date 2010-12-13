Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9670-7,9760 грн./долл.
11:38, 13 декабря 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9670/7,9760 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2578/0,2581, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5220/10,5360. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3206/1,3208 (пятница – 1,3239/1,3241).
В пятницу, 10 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.
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