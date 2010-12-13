Условия кредитования становятся более привлекательными для заемщиков - эксперт

Условия кредитования, предлагаемые украинскими банками, постепенно становятся более привлекательными для заемщиков.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, в период с 6 по 10 декабря на рынке кредитования количество предложений продолжило расти.

В частности, подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, вновь снизились средние процентные ставки по кредитам на приобретение автотранспорта. На конец прошлой недели условия автокредитов сложились следующие: первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 10,5% до 16,5% годовых; 3 года – от 16,5% до 26,75%; 5 лет от 18,5% до 22,44%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 12,3% до 18,4% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

По информации эксперта, кредиты на приобретение недвижимости сейчас предлагаются на таких условиях: процентная ставка 18,0%-28% годовых, срок кредитования 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается - 40% от стоимости недвижимости.