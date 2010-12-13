Завтра в ВР состоится представление проекта госбюджета - Литвин

В Верховной Раде завтра, 14 ноября, должно состояться представление Кабинетом министров проекта государственного бюджета на 2011 год и его принятие в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Согласительного совета заявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, 10 декабря проект государственного бюджета поступил в ВР. В.ЛИТВИН заметил, что из-за пропущенных сроков Верховная Рада должна принять отдельное решение о процедуре рассмотрения и принятия проекта государственного бюджета.

По словам В.ЛИТВИНА, после того, как проект будет принят в первом чтении, до 19 декабря депутаты, комитеты и фракции должны подать свои предложения в законопроект для рассмотрения его во втором чтении.

При этом, добавил В.ЛИТВИН, до 22 декабря Комитет ВР по вопросам бюджета и Кабинет министров должны подготовить данный законопроект ко второму чтению.

Председатель ВР заметил, что до 24 декабря ВР должна рассмотреть указанный проект закона во втором чтении и принять в целом.

«Мы должны до нового года принять бюджет. В Верховной Раде по этому поводу должен состояться спокойный, профессиональный и объективный разговор», - сказал В.ЛИТВИН.

Кроме того, по словам председателя ВР, одновременно должен быть принят и закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с принятием бюджета на 2011 год.