Объем продажи валюты на межбанке 10 декабря составил 498 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 10 декабря т.г. составил 498,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 102 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 308,2 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 декабря, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9650/7,9710 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9640/7,9695 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9645/7,9725 грн./долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5520/10,5615 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5470/10,5600 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5540/10,5705 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2578/0,2581 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2579/0,2581 грн./рубль. К закрытию цены повысились – 0,2580/0,2582 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,8880 рублей за доллар (-0,1120).