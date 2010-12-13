Янукович хочет обязать субъектов ВЭД продавать часть валютной выручки Нацбанку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров вместе с Национальным банком подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о предоставлении НБУ права временно вводить обязательную продажу субъектами, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, части валютной выручки.

Об этом говорится в Указе Президента от 10 декабря т.г. "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году», размещенном на сайте главы государства.