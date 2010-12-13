Янукович считает необходимым сократить использование инвалюты для платежей внутри страны
13:55, 13 декабря 2010Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины вместе с Национальным банком принять меры относительно постепенного уменьшения в 2011 году использования иностранной валюты как средства платежа на территории Украины.
Об этом говорится в Указе Президента от 10 декабря, «О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозы национальной безопасности Украины в 2011 году», размещенном на сайте главы государства.
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