Янукович поручил Кабмину создать банк для поддержки отечественных предприятий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров разработать в установленном порядке вопрос относительно создания банка развития с целью финансовой поддержки отечественных предприятий.

Об этом говорится в Указе Президента от 10 декабря т.г. "О введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в 2011 году», размещенном на сайте главы государства.