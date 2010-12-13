ВР заслушает информацию о результатах аудита правительства Тимошенко

В пятницу, 17 декабря, в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте будет заслушана информация Кабинета министров о результатах международного аудита деятельности предыдущего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на пресс-конференции.

По его словам, эта проблема будет совпадать с оценками бюджетного процесса 2009 и 2010 годов.

В.ЛИТВИН отметил, что заслушать информацию правительства о пенсионной реформе можно будет на следующей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предложил во время Часа вопросов к правительству заслушать министра финансов относительно аудита финансовой деятельности органов центральной власти.

В то же время, лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО предложил в пятницу заслушать информацию вице-премьер-министра по социальной политике Сергея ТИГИПКО относительно проведения пенсионной реформы.

7 декабря министр финансов Федор ЯРОШЕНКО заявил, что Министерство финансов передало в Генеральную прокуратуру и Верховную Раду материалы международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО за период 2008-2009 годов. По его словам, международные аудиторы оценивают уровень злоупотреблений в объеме 3 млрд. грн.

Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что общий объем нецелевого использования бюджетных средств предыдущим правительством оценивается в размере 50 млрд. грн.

13 мая правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) о проведении аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Аудит проводился с целью выявления нецелевого использования средств, виновных в злоупотреблениях, и куда были направлены эти деньги.

14 октября международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.