Закрытие межбанка: доллар - 7,9650/7,9690, евро - 10,5785/10,5900

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9670/7,9760, к 12:00 цены снизились 7,9645/7,9715. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9650/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2578/81, к 12:00 цены понизились 0,2577/79. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8675 (-0,0205).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3206/08, а к 15:00 выросли 1,3269/71. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5360, к 12:00 цены ушли вверх 10,5245/10,5395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,5785/10,5900.