Литвин прогнозирует, что сегодня-завтра в ВР будет зарегистрирован законопроект о пенсионной реформе

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что сегодня-завтра в парламенте будет зарегистрирован законопроект относительно проведения пенсионной реформы.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.



В связи с этим, по словам В.ЛИТВИНА, нецелесообразно в пятницу заслушивать информацию правительства относительно пенсионной реформы.



Спикер подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы «не работали ударными темпами, не демонстрировали стахановские достижения, потому что это (речь идет о законопроекте относительно пенсионной реформы – УНИАН) очень сложный документ».



В то же время В.ЛИТВИН отметил, что в данном законопроекте «есть ряд преференций, которые будут приняты положительно».



В частности, по его словам, для людей, которые работают в бюджетной сфере, в законопроекте предусмотрена возможность переходить на статус государственного служащего с соответствующим получением пенсионного обеспечения после того, как они проработают определенное количество лет в бюджетной сфере. Спикер отметил, что такая новация в первую очередь будет касаться учителей, медиков.



Как сообщал УНИАН, председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО настаивал, чтобы в пятницу во время Часа вопросов к правительству был заслушан вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО относительно пенсионной реформы.