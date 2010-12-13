Влияние Налогового кодекса на доходы бюджета в 2011 году будет незначительным - эксперт

Влияние недавно принятого Налогового кодекса на доходы Государственного бюджета в 2011 году будет незначительным.

Такой прогноз содержится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Так, подчеркнул аналитик, доходы уменьшатся ввиду снижения ставки налога на прибыль (около 4 млрд. грн.). Однако это должно компенсироваться более высокой ставкой рентных платежей за добычу природного газа (+18,5%) и нефти (+40%), а также пересмотром в сторону повышения акцизного сбора на бензин, алкоголь и сигареты.

По словам А.ЛОЗОВОГО, макроэкономический прогноз Кабинета Министров на 2011 год учитывает рекомендации МВФ. В частности, он предполагает аналогичный прогноз экономического роста. Несмотря на это, темп инфляции и валютный курс могут интенсифицироваться. Аналитик допускает, что инфляция приблизится к уровню 10% (в годовом выражении) до конца 2011 года, тогда как среднее значение валютного курса, по его расчетам, составит 8 грн./долл.

По мнению А.ЛОЗОВОГО, параметры бюджета на 2011 год являются позитивными для экономики Украины. Консервативный рост бюджетных расходов должен сдержать ускорение инфляции и смягчить давление на рынок внутреннего долга. Более того, по сумме выплат госслужащим и по социальным программам прогнозируется снижение в размере 2,3% до 220,2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, проектом Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» дефицит госбюджета предлагается установить на уровне 38,843 млрд. грн. или 3,1% валового внутреннего продукта (ВВП).

Доходы бюджета в 2011 году прогнозируются на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн.

Расходы госбюджета запланированы на уровне 321,949 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 279,127 млрд. грн.

План доходов от приватизации государственного имущества установлен на уровне 10 млрд. грн.

Предельный размер государственного долга, по состоянию конец года, установлен на уровне 375,643 млрд. грн. или 30% от ВВП.

Доходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 360 млрд. грн. (в том числе доходы общего фонда – 305,8 млрд. грн.).

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,253 трлн. грн., темпы роста ВВП – 4,5%, инфляция (декабрь к декабрю) – 8,9%, фонд оплаты труда – 390,8 млрд. грн.